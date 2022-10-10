Украинцев призвали выключить свет в вечернее время Замглавы офиса Зеленского Тимошенко призвал украинцев не использовать электроприборы вечером

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призвал граждан страны отказаться от пользования электроприборами 10 октября в вечернее время. В своем Telegram-канале он написал, что данные меры помогут избежать критических нагрузок на местные электросети.

В результате сегодняшнего обстрела <...> убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей, — сообщил Тимошенко.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий. Также президент Украины записал видеообращение, в котором предупредил, что целью ударов являются энергетические объекты по всей стране.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями и оставлять без ответа их преступления просто невозможно. Путин подчеркнул, что Россия будет жестко отвечать на продолжение попыток проведения терактов на своей территории. По своим масштабам эти ответы будут соответствовать уровню угроз, заверил он.