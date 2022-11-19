Украинцев призвали покинуть страну до зимы Глава ДТЭК Тимченко призвал жителей Украины покинуть страну до наступления зимы

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинцам, которые могут покинуть страну, следует сделать это до наступления зимы, сказал глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко. Он отметил, как передает BBC, что очередная атака со стороны РФ может привести к выведению из строя всей энергетической сети государства. По словам Тимченко, местным жителя стоит рассмотреть вариант с переездом для снижения нагрузки на энергосистему.

Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным. Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество, — заметил глава ДТЭК.

Накануне премьер-министр государства Денис Шмыгаль сказал, что результате последних ракетных ударов со стороны России почти половина энергетической системы Украины вышла из строя. По его словам, в течение последнего времени только за 15 ноября российская сторона выпустила по городам Украины примерно 100 ракет.

Как стало известно ранее, Евросоюз считает, что нанесенный энергетической инфраструктуре Украины ущерб приближается к критической точке. Об этом писал в Twitter еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.