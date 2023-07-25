Украинцев призвали готовиться к сложному отопительному сезону Энергетик Харченко: следующий отопительный сезон на Украине будет сложнее предыдущего

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гражданам Украины следует готовиться к непростому отопительному сезону, предупредил директор национального Центра исследования энергетики Александр Харченко, его слова приводит издание Klymenko Time. Представитель отрасли подчеркнул, что наступающая зима окажется сложнее предыдущей.

Я советовал бы всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже сложнее, чем прошлая, — сказал Харченко.

Он также рекомендовал гражданам запастись топливом для работы электрогенераторов.

Ранее Харченко указывал на то, что полностью восстановить энергосистему страны к новому отопительному сезону почти невозможно. По его мнению, восстановить удастся не более 15%.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в своем Telegram-канале, что компания «Укрэнерго» выполнила порядка 60% запланированных работ по восстановлению сетей, также ведется ремонт ТЭЦ. Кроме того, по словам премьера, в украинских хранилищах к концу июля было накоплено более 11,5 млрд кубометров газа.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что страны Европы вряд ли столкнутся с физическим дефицитом газа, если его поставки из России по какой-либо причине прекратятся, однако это приведет к дальнейшему сокращению промышленного производства и значительному росту цен. При этом, по его мнению, серьезная катастрофа кажется маловероятной.