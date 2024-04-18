Украинцев призвали экономить электричество «Укрэнерго» призвала экономить электричество на фоне роста энергопотребления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потребление электроэнергии на Украине выросло на 7% по сравнению с предыдущим днем, сообщила национальная компания «Укрэнерго». В связи с этим граждан призвали не перегружать энергосистему и экономить электричество, поскольку растущее потребление невозможно покрыть за счет внутренней генерации.

Компания попросила не включать одновременно энергоемкие бытовые приборы — от чайника до пылесоса, отказаться от лишнего освещения в помещениях и на улице, пересмотреть производственные процессы. Особенно это актуально в вечерние часы, подчеркнули на предприятии.

Ранее в Днепропетровской и Львовской областях получили повреждения энергетические объекты. Глава военной администрации одного из названых регионов Украины Сергей Лысак информировал, что без света остались 9,5 тысячи жителей. По его словам, вскоре после происшествия энергоснабжение удалось восстановить.

До этого Лысак рассказал, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины 76 тысяч человек остались без теплоснабжения. В городе были повреждены теплосети и линия электропередачи, что привело к отключению сразу нескольких котельных. Он добавил, что без света остались более полутора сотен учебных учреждений. Информация о пострадавших при этом не поступала.