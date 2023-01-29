Украинцев предупредили о подорожании платежек за электричество ДТЭК YASNO предупредил украинцев о подорожании платежек за свет, несмотря на отключения

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Украинцам могут приходить квитанции с более высокими суммами, чем раньше, несмотря на отключения электричества. Об этом заявил на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) генеральный директор энергетической компании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко. Он ответил, что вопрос роста стоимости услуги при ее отсутствии является самым частым из тех, что ему задают.

Самый частый вопрос: если подачи электричества практически постоянно нет, почему я говорю, что потребление не поменялось и почему платежки выросли? Объясню. Во-первых, вопрос в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как подача возобновляется. <...> И второе, по счетам: показания счетчиков передаются нерегулярно или поздно, — рассказал Коваленко.

Он добавил, что в те моменты, когда электроэнергия присутствует, все пользуются розетками, что резко увеличивает нагрузку и может привести к аварии. Также за это время потребления происходит компенсация всех тех сроков, когда граждане сидели без света. В результате в месяц получается, что «заказчик использовал столько электричества, сколько в период неиспользования». Они призвал сограждан использовать электричество с умом и вовремя передавать показания и платежи.

ДТЭК 26 января сообщила о том, что Киевская, Днепропетровская и Одесская области перешли на стабилизационные отключения света. В середине января Коваленко сообщил, что в энергетической системе Украины в настоящее время наблюдается огромный дефицит генерации. Такая картина сложилась после ударов по объектам энергетики, которые были нанесены ВС РФ 14 января.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по системе управления ВСУ и объектам энергетики Украины. Это произошло 14 января. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.