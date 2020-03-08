https://static.news.ru/photo/946840d4-61f5-11ea-ba36-fa163e074e61_660.jpg Фото: mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало согражданам временно отказаться от посещения стран, в которых сложилась напряжённая ситуация из-за распространения коронавируса.

МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее поражённых вирусом, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Украинцам, которые продолжают находиться в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом, рекомендуется проявлять повышенное внимание и соблюдать требования местных властей.

Также МИД советует сообщить о своем местонахождении и предоставить контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на ресурсе «Друг» и следить за рекомендациями по ситуации в отдельных странах.

Ранее NEWS.ru писал, что вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.