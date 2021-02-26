Украинцев попросили отказаться от второго гражданства

https://static.news.ru/photo/181cc218-7859-11eb-bcf8-96000091f725_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посоветовал соотечественникам отказаться от второго гражданства, чтобы не иметь проблем в будущем.

Речь будет идти обо всех гражданах Украины. Мы будем иметь информацию по всем гражданам, есть ли у них двойное или множественное гражданство. Что касается ситуации с теми господами, у которых сегодня есть депутатские мандаты, которые занимают другие избирательные или другие должности в аппарате Совета национальной безопасности и обороны, то всем советую в ближайшее время выйти из другого гражданства, чтобы не создавать себе неприятности, — цитирует РИА Новости секретаря СНБО.

Он подчеркнул, что правительство Украины в течение двух месяцев разработает механизм по выявлению двойного гражданства у всех граждан страны.

Ранее депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду Украины законопроект, предполагающий легализацию двойного гражданства. Согласно документу, украинцы смогут иметь в том числе российский паспорт. Многие украинцы уже имеют гражданства других стран, и подобная норма поможет вывести их из тени.

Проект закона также содержит норму о двойном гражданстве с Россией. Однако для людей с паспортами государств, которые признаны украинскими властями странами-агрессорами (Россия признана такой страной), существует ограничение в избирательных правах: они не могут голосовать на выборах и выдвигать свою кандидатуру, пока соответствующий статус государства не будет отменён, писал NEWS.ru.