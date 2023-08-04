Украинцев попросили меньше «кайфовать» Вице-премьер Украины Верещук заявила, что украинцам надо больше работать

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Меньше «кайфовать» и больше работать призвала украинцев вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале. По ее мнению, жители страны в последнее время «стали немного расслабляться» в ночных клубах, что «естественно, но несколько опасно».

Значит, надо меньше кайфовать и больше работать. До победы еще много работы! — написала она.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что новая волна мобилизации на Украине, вероятно, произойдет зимой. При этом он подчеркнул, что в первую очередь ряды ВСУ должны пополнить экс-советник офиса президента Алексей Арестович, действующий советник главы администрации Михаил Подоляк и другие завравшиеся политики.

По его словам, сейчас российская армия готовится к массированным ударам по критической инфраструктуре Украины, что с приближением зимы является для Киева серьезной проблемой.

Ранее Арестович заявлял, что Киеву придется оставить России утраченные территории. По его мнению, Украину ждет судьба Германии, которая по итогам Второй мировой войны разделилась на ГДР и ФРГ. Такой сценарий политик назвал «очень неплохой сделкой». Он также предположил, что в дальнейшем Киев будет пытаться вернуть территории «невоенным путем», поскольку альтернативный вариант возможен исключительно «ценой жизни 200 тысяч человек взрослого населения».