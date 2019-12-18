Ряд пунктов в законе «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» требуют изменений, считают в МИД России.
Ведомство указало на сроки выборов в Донбассе, которые давно прошли. Кроме того, потеряла актуальность ссылка на закон о государственной языковой политике,
Статья 10, добавленная в 2015 году, увязывает вступление в силу ключевых статей закона с началом полномочий новых органов власти после выборов, что противоречит «формуле Штайнмайера». Всё это требует коррективов, — добавили в министерстве.
В МИДе заявили, что рассчитывают на ответственность Киева в выполнении минского «Комплекса мер» без подмены понятий и искажения смысла соглашений глав государств «нормандского формата».
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинцы больше не смогут ездить в Россию по внутреннему паспорту. Об изменении правил пересечения границы с РФ сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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