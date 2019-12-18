https://static.news.ru/photo/2215dd6e-2183-11ea-bffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд пунктов в законе «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» требуют изменений, считают в МИД России.

Ведомство указало на сроки выборов в Донбассе, которые давно прошли. Кроме того, потеряла актуальность ссылка на закон о государственной языковой политике, говорится на официальном сайте ведомства.

Статья 10, добавленная в 2015 году, увязывает вступление в силу ключевых статей закона с началом полномочий новых органов власти после выборов, что противоречит «формуле Штайнмайера». Всё это требует коррективов, — добавили в министерстве.

В МИДе заявили, что рассчитывают на ответственность Киева в выполнении минского «Комплекса мер» без подмены понятий и искажения смысла соглашений глав государств «нормандского формата».

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинцы больше не смогут ездить в Россию по внутреннему паспорту. Об изменении правил пересечения границы с РФ сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.