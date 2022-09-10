Украинцев напугало возможное признание Крыма российским Венгрией Espreso: венгерский учебник без Крыма в составе Украины показал позицию Будапешта

Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киевский публицист Богдан-Олег Горобчук заявил, что содержание венгерского учебника по географии показывает, что Будапешт не согласен с позицией Украины о «суверенитете» Киева над Крымом. Об этом говорит и утверждение, что Карпаты являются единственными горами на Украине, отметил он в статье, опубликованной Espreso.

Чтобы еще толще намекнуть на то, чей же по мнению венгерских чиновников Крым, авторы учебника пишут о том, что Карпаты единственные горы в Украине. Как будто Крымские горы нам уже не принадлежат, — указал журналист.

Он выразил недовольство и тем, что в венгерском учебнике назвали причиной событий в Крыму этнический конфликт на Украине. Горобчук добавил, что авторы издания назвали русских большинством населения полуострова.

И еще было бы полбеды, если бы это было какое-то неофициальное пособие, но это общеобразовательный учебник, разработанный государственным центром OFI и обязательный для венгерских восьмиклассников, — посетовал публицист.

Не понравилось ему в учебнике и указание на уникальные особенности ряда мест России. Горобчук считает, что венгерским школьникам было бы интереснее узнать о неких негативных фактах, касающихся России.

Ранее стало известно, что представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко призвал венгерское правительство исправить учебник по географии для восьмого класса. В пособии говорится, что Карпаты являются «единственными высокими горами» на Украине, «у подножия которых выстроились исторические венгерские города».