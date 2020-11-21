Украинцев начали штрафовать за отсутствие масок в общественных местах

https://static.news.ru/photo/5b4686ca-2be0-11eb-aab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отсутствие защитных масок на лице в общественных местах на Украине теперь считается административным правонарушением. Соответствующий документ вступил в силу 21 ноября 2020 года. Инициатива является мерой борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Постановление подразумевает денежные взыскания в размере от 170 до 255 гривен (от $6 до $9). Наказывать граждан будут в общественных зданиях, сооружениях, транспорте во время действия карантина. В указе уточняется, что маска или респиратор должны закрывать и рот, и нос. В то же время на улице маску носить не обязательно. Документ подписал глава Украины Владимир Зеленский, о чём сообщает официальный сайт президента Незалежной.

По данным на утро 21 ноября, медики страны зафиксировали новый антирекорд — за сутки 14 580 случаев COVID-19, скончались 215 граждан от вызванных недугом осложнений. За всё время пандемии на Украине зарегистрировали 612 665 пациентов, 282 313 — исцелились, 10 813 погибли. Карантинные меры действуют с 17 марта, режим ЧС — до 31 декабря.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Олег Волошин заявил, что в условиях отсутствия альтернативы вакцине от COVID-19 из РФ отказ от неё властей Украины является соучастием в убийстве собственных граждан. Нардеп считает, что в Киеве должны что-то предложить людям и вполне могли бы организовать производство вакцины по лицензии на своей территории.