«Украинцев будут избивать на улицах»: Коц о последствии роста налогов в ФРГ Военкор Коц заявил о негативных для украинцев последствиях роста налогов в ФРГ

Увеличение подоходного налога в Германии ради повышения военной помощи Украине может привести к негативной реакции среди жителей ФРГ, заявил военный корреспондент Александр Коц. Как написал журналист в Telegram-канале, не исключено, что украинских беженцев начнут избивать на улицах.

Можно пойти еще дальше и просто начать отбирать деньги у простых бюргеров на улицах. Любовь немцев к украинцам после этого, несомненно, вырастет. Рано или поздно она выплеснется на беженцев из незалежной. И украинцев, без затей, начнут избивать на улицах, — высказался Коц.

С предложением повысить для жителей Германии подоходный налог ранее выступила председатель экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер. Свою инициативу она объяснила тем, что конфликт на Украине — это особое событие, которое требует принятия соответствующих мер.

Ранее сообщалось, что жители Германии вынуждены экономить на рождественских подарках из-за конфликта на Украине и связанного с ним роста цен. Ожидается, что из-за подорожания товаров продажи в праздники упадут примерно на 5-6%. На праздничные расходы граждан ФРГ также повлияли палестино-израильский конфликт и решения политического руководства Германии.