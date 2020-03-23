https://static.news.ru/photo/e9f9e692-6d21-11ea-ac9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гражданам Украины запретили покидать страну с туристическими целями. Такое решение приняло правительство в связи с угрозой дальнейшего распространения эпидемии коронавируса COVID-19.

Ограничения вводятся с полудня (13:00 мск) 24 марта, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам главы кабмина, прекращена деятельность всех аэропортов страны, кроме международного аэропорта Борисполь в окрестностях Киева. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств, уточнил он.

С 12 марта по 3 апреля на Украине действует общенациональный карантин. Приостановлены полёты самолётов, железнодорожные перевозки, а также работа общественного транспорта. Работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

По состоянию на 23 марта на Украине зарегистрировано 73 случая коронавируса, трое пациентов умерли, один человек выздоровел. В целом по миру заразившихся — больше 343,7 тысячи. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число пациентов — в Москве. За сутки в столице выявили 71 случай. Выздоровели 18 человек.