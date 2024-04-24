Украинцам запретили получать загранпаспорта за пределами страны Военнообязанным украинцам запретили получать загранпаспорта за пределами страны

Военнообязанным украинцам запретили получать загранпаспорта за пределами страны, соответствующее решение принял Кабинет министров республики. Отмечается, что пересылка паспортов в зарубежные дипучреждения Украины также не производится, говорится в сообщении на сайте правительства

Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Госмиграционной службы, — указано в документе.

По данным украинского издания «Страна», исключением в данной ситуации будут инвалиды, их родственники и сопровождающие лица, которые имеют с детей с заболеваниями, требующими медицинского вмешательства за границей. В то же время, по информации издания, украинцы в ответ на такие действия правительства начали публиковать в соцсетях множество видео, где говорят, что будут искать гражданство других стран.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал мужчин, которые уехали из страны во время боевых действий и теперь что-то хотят от властей через консульства. Министр заявил, что бежавшие из страны граждане показали соотечественникам, что их не интересует вопрос выживания родного государства.