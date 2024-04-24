Военнообязанным украинцам запретили получать загранпаспорта за пределами страны, соответствующее решение принял Кабинет министров республики. Отмечается, что пересылка паспортов в зарубежные дипучреждения Украины также не производится, говорится в сообщении на сайте правительства
Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Госмиграционной службы, — указано в документе.
По данным украинского издания «Страна», исключением в данной ситуации будут инвалиды, их родственники и сопровождающие лица, которые имеют с детей с заболеваниями, требующими медицинского вмешательства за границей. В то же время, по информации издания, украинцы в ответ на такие действия правительства начали публиковать в соцсетях множество видео, где говорят, что будут искать гражданство других стран.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал мужчин, которые уехали из страны во время боевых действий и теперь что-то хотят от властей через консульства. Министр заявил, что бежавшие из страны граждане показали соотечественникам, что их не интересует вопрос выживания родного государства.