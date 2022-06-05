Украинцам в ходе матча Украина — Уэльс показали Путина

Фото: IMAGO/Norbert Jansen/Global Look Press

Во время прямой трансляции футбольного матча между сборными Украины и Уэльса украинский телеканал неожиданно сменился на российский, по которому шли новости о ситуацию на Украине, передает Telegram-канал Readovka. В ходе прямого эфира были показаны фрагмент интервью президента РФ Владимира Путина и флаг Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что неожиданная смена видеоматериала произошла из-за взлома украинского сервиса OLLTV.

Украинский футбольный комментатор Виктор Вацко пришел в бешенство и пожелал россиянам «остаться без футбола». Он уверен, что наблюдать за матчем украинцам помешали российские хакеры.

Какая группировка стояла за взломом телеканала, неизвестно.

Просто горите в аду, тварюки! Желаю вам остаться без футбола навсегда до конца ваших дней! Выродки!! — заявил комментатор.

Ранее хакерская группировка RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В Сеть попали не только фамилии сотрудников, но и их фотографии, номера телефонов и адреса проживания, а также экстравагантные увлечения спецслужбистов.

Группировке RaHDIt приписывается массовая атака на украинские госсайты 23 февраля. Тогда не работали сайты МИД, кабмина, Верховной рады, Службы безопасности, также с трудом открывались сайты МВД и Минобороны. Сайт президента Украины функционировал в нормальном режиме.