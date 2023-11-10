Украинцам стали рассылать листовки в поддержку Залужного Военкор Руденко: украинцам рассылают листовки в поддержку Залужного

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Украинцам стали рассылать листовки в поддержку главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил военкор Александр Руденко в Telegram. Он выложил фотографию листовки, которую обнаружил в своем почтовом ящике житель Житомира.

На ней изображен главком ВСУ, а также президент Украины Владимир Зеленский. Напротив Залужного также напечатаны буквы «За!», в том время как на фоне Зеленского изображены перечеркнутые буквы «Зе!»

Ранее экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Валерий Залужный может стать жертвой политического убийства из-за своих интервью западным СМИ и в результате борьбы за власть. Брайен объяснил свою позицию недавней гибелью адъютанта Залужного — майора ВСУ Геннадия Частякова.

Брайен пояснил, что речь идет о тех интервью украинского главкома, после которых «забуксовала» помощь Запада. Кроме того, отметил он, Залужный намекнул, что единственным выходом из конфликта будут переговоры с Россией. Усугубляет ситуацию борьба за власть между президентом Украины Владимиром Зеленским и военным командованием, добавил Брайен.

Частяков погиб в свой день рождения в результате взрыва гранаты, которая находилась в одном из подарков. В МВД Украины отметили, что чиновник был предупрежден о том, что в коробке были боеприпасы, однако он не воспринял эту информацию всерьез. Следователи рассматривают несколько версий, такие как несчастный случай, убийство на почве неприязненных отношений, попытка убийства другого офицера аппарата главкома ВСУ, а также заказ иностранных спецслужб.