Украинцам рассказали о перспективе «физиологического выживания»

В государственном бюджете Украины на 2022 год более 90% всех расходов направлены на защищённые статьи, денег на развитие практически нет. Об этом заявил в эфире канала «Укрлайф.тв» экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Абсолютное большинство расходных статей бюджета, впрочем, как и в этом году, и в прошлом, — это статьи защищённые, то есть это исключительно то, на что нужно выделить деньги, без чего дальше жить просто не получится, — сообщил он.

По словам эксперта, бюджет страны является «бюджетом физиологического выживания». Единственным способом изменить ситуацию и увеличить доходы финансового документа является развитие экономики.

Государственный бюджет Украины на 2021 год был принят депутатами Верховной рады с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Покрывать дефицит бюджета приходится за счёт заимствований.

В настоящее время общий государственный и гарантированный государством долг Украины составляет 2,514 трлн гривен, или $92,52 млрд. Это 258,31% по отношению к доходам общего фонда страны в 2021 году.

Ранее сообщалось, что план президента США Джо Байдена по развитию инфраструктуры в стране может привести к увеличению госдолга Соединённых Штатов на 16,4% и к снижению ВВП почти на 5% к 2050 году: всего на реализацию инициативы главы государства планируется потратить $3,5 трлн.