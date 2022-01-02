Украинцам рассказали, когда в стране появятся лекарства от COVID-19

Лекарства для лечения коронавируса появятся на Украине в первом квартале текущего года. Приобрести их можно будет по рецепту врача. Об этом главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал в интервью изданию «Суспільне».

Соглашение уже заключено, мы ожидаем появления таких лекарств в течение первого квартала 2022 года, если всё будет нормально с поставкой, — заявил он.

Кузин не уточнил, откуда Украина получит лекарства. Однако некоторое время назад глава Минздрава страны Виктор Ляшко рассказывал о намерении Киева закупить инновационные препараты производства компании Pfizer для амбулаторного лечения заразившихся коронавирусом.

Главный санитарный врач также отметил, что на Украине выявлено шесть случаев заражения новым штаммом «омикрон». Большинство из них связано с возвращением украинцев из других стран. По словам Кузина, распространение новой разновидности инфекции может привести «к непредсказуемым последствиям». Спрогнозировать, сколько жителей страны заразятся «омикроном», невозможно, но новых локдаунов власти не ожидают.

Ранее сообщалось, что разработка украинской вакцины от коронавируса завершилась провалом. Львовские учёные приостановили работу над препаратом из-за отсутствия интереса к нему у властей страны. Кроме того, возникла проблема с финансированием — специалистам не выделили средства на проведение одного из этапов исследования в Польше.