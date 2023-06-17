Украинцам придется раскошелиться на воду Страна: водоканалы на Украине призывают власти повысить с 1 июля тарифы на воду на 33%

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Водоканалы Украины призвали власти страны повысить тарифы на воду для населения с 1 июля на 33%. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на президента ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрия Новицкого. Поставщики услуги объясняют такой шаг технической необходимостью.

Для стабильного обеспечения потребителей водой и соблюдения всех технологических процессов коммунальные предприятия, оказывающие услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, призывают национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на 33% повысить тарифы для населения уже с 1 июля, — говорится в материале.

Также сообщается, что в ходе конференции «Критическое состояние водопроводно-канализационной отрасли Украины» Новицкий заявил, что ущерб отрасли в стране составил в 2022 году 4,4 млрд гривен (порядка $119 млн), а с начала 2023 года ущерб уже достиг уровня в 3,4 млрд гривен ($92 млн).

По словам Новицкого, представленные тарифы должны были вступить в силу с начала 2023 года, их расчеты представили еще прошлым летом, однако рассмотрение вопроса о повышении расценок на воду переносилось несколько раз. При этом в настоящее время вопрос остается нерешенным.

Ранее крупнейшие российские операторы предупредили о возможном повышении тарифов на сотовую связь и интернет из-за резкого увеличения расходов на подключение объектов к электросетям. Льготную ставку для операторов отменили летом 2022 года, вместо этого установили фиксированную цену 3000 рублей за 1 кВт, с июля она поднимется до 4000 рублей и далее будет повышаться также на тысячу рублей в год.