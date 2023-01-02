Мэр Днепра призвал украинцев отказаться от оливье и селедки под шубой

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Мэр украинского города Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале призвал соотечественников отказаться от традиционных новогодних салатов оливье и селедки под шубой. По его мнению, украинцам следует избавиться от советских привычек в праздничном застолье.

Давайте постепенно отказываться от этих советских привычек. Это, если по-честному, и действительно «прочь от Москвы», — написал Филатов.

При этом градоначальник признался, что готов «отдать душу» за холодец. Особенно если блюдо приправлено горчицей. По словам мэра, холодцом он может питаться неделю.

На Украине в течение нескольких лет продолжается кампания по декоммунизации — борьба со всем, что так или иначе связано с Россией. После начала спецоперации мероприятия в рамках этой кампании активизировались — переименовываются улицы в городах, сносятся памятники историческим личностям, в том числе тем, которые не имеют отношения к периоду СССР и коммунистической идеологии.

Так, в Киеве в одной из школ был снесен бюст русского поэта Александр Пушкина. На это иронично отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, до этого инцидента она и не знала, что поэт был коммунистом.