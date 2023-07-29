«Будет гораздо хуже»: украинцев предупредили о тяжелой зиме Власти Украины предупредили граждан о тяжелой зиме

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В этом году украинцев ждет более тяжелая зима, чем в прошлом, заявил в эфире телеканала «24» советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, энергосистеме придется справляться с серьезными нагрузками при плохих стартовых условиях.

Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная система, работавшая уже десятки лет, — заявил Подоляк.

Жителям Украины чиновник посоветовал запастись обогревателями. По его словам, стоит максимально подготовиться к тому, чтобы пережить зиму.

Ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий допустил, что зимой в стране могут происходить блэкауты. Он призвал жителей не избавляться от генераторов. По словам главы «Укрэнерго», нет гарантий, что зима пройдет спокойно.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в свою очередь сообщил, что половина энергетических объектов в стране имеет повреждения. Некоторые элементы инфраструктуры уничтожены вовсе, добавил он. Их восстановление не представляется возможным.