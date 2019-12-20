Роста цен на газ для населения Украины этой зимой не будет. В этом сограждан заверил председатель правительства Алексей Гончарук.
Он подчеркнул, что тарифы не зависят от договорённостей с российской стороной.
Мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, —
заявилГончарук в Facebook.
Он также выразил уверенность, что общая сумма коммунальных платежей может снизиться.
Ранее, как писал NEWS.ru, украинская корпорация «Нафтогаз» снизила на декабрь стоимость газа для населения.
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