https://static.news.ru/photo/12d04f92-2499-11ea-9c7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роста цен на газ для населения Украины этой зимой не будет. В этом сограждан заверил председатель правительства Алексей Гончарук.

Он подчеркнул, что тарифы не зависят от договорённостей с российской стороной.

Мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, — заявил Гончарук в Facebook.

Он также выразил уверенность, что общая сумма коммунальных платежей может снизиться.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинская корпорация «Нафтогаз» снизила на декабрь стоимость газа для населения.