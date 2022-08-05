Украинца задержали за призыв нанести ракетный удар по памятнику Бандере

Фото: Грабар Виталий/ТАСС

Памятник Степану Бандере

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жителя Львовской области за призыв нанести ракетный удар по памятнику Степану Бандере, установленному во Львове. Координаты монумента он передал представителям Донецкой Народной Республики, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Украинские силовики перехватили переписку мужчины с представителями ДНР. В ней он призывал ополченцев не забыть про Львов, который, по его словам, следует «вычистить вдумчиво и со знанием дела». Указав координаты памятника Бандере, он предложил ударить по нему ракетой «Калибр».

Ранее сообщалось, что во Львове задержали блогера Дмитрия Городецкого. Поводом для этого послужила публикация видео в защиту русского языка. Блогер возмутился его отрицанием и призвал вспомнить о том, что половина Украины является русскоязычной.

Видео вызвало негодование президента футбольного клуба «Рух» Григория Козловского. Он назначил вознаграждение в 10 тысяч гривен тому, кто назовет адрес блогера. В итоге Городецкого выдали украинским силовикам, а те поместили его в «фильтрационный лагерь».