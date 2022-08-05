Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жителя Львовской области за призыв нанести ракетный удар по памятнику Степану Бандере, установленному во Львове. Координаты монумента он передал представителям Донецкой Народной Республики, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».
Украинские силовики перехватили переписку мужчины с представителями ДНР. В ней он призывал ополченцев не забыть про Львов, который, по его словам, следует «вычистить вдумчиво и со знанием дела». Указав координаты памятника Бандере, он предложил ударить по нему ракетой «Калибр».
Ранее сообщалось, что во Львове задержали блогера Дмитрия Городецкого. Поводом для этого послужила публикация видео в защиту русского языка. Блогер возмутился его отрицанием и призвал вспомнить о том, что половина Украины является русскоязычной.
Видео вызвало негодование президента футбольного клуба «Рух» Григория Козловского. Он назначил вознаграждение в 10 тысяч гривен тому, кто назовет адрес блогера. В итоге Городецкого выдали украинским силовикам, а те поместили его в «фильтрационный лагерь».