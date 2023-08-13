Украинца задержали в Чехии за изнасилование подростка Novinky: украинец изнасиловал 15-летнюю девушку в Пльзене и угрожал убить ее

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В чешском городе Пльзене сотрудники полиции задержали 18-летнего украинца по обвинению в изнасиловании 15-летней девушки и покушении на ее убийство, сообщает Novinky. В соцсетях горожане призывают к проведению марша против его соотечественников.

В полиции уточнили, что преступление было совершено 10 августа. Согласно материалам расследования, украинец пригласил девушку на прогулку, завел в лес, связал и изнасиловал. Он также порезал девушку ножом и угрожал убить ее. После юноша завернул школьницу в мешок и сбросил в овраг.

Девушка притворилась мертвой, чем спасла себе жизнь, говорится в публикации. Некоторое время спустя она выбралась из мешка и обратилась за помощью, после чего была доставлена в больницу. Украинец был задержан несколько часов спустя после произошедшего.

Ранее сообщалось, что в центре Будапешта украинец избил 49-летнего венгра и украл у него $14. Пострадавший скончался от полученных травм. В местной полиции отметили, что украинца сопровождала женщина, которая наблюдала за избиением венгра, а потом пила со злоумышленником вино, которое было куплено на украденные деньги.