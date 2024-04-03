Украинцу подтвердили приговор за убийство земляка из-за слов о РФ ANSA: в Италии подтвердили приговор украинцу за убийство на почве спора из-за РФ

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Апелляционный суд Италии подтвердил приговор гражданину Украины, который убил своего земляка в результате конфликта из-за слов о России, пишет агентство ANSA. По информации журналистов, 27-летнего обвиняемого лишили свободы на шесть лет и восемь месяцев.

Инцидент произошел 18 августа 2022 года в предместье Неаполя, говорится в статье. Украинец нанес 40-летнему соотечественнику травмы, несовместимые с жизнью. Конфликт, переросший в драку с трагическим концом, начался после слов жертвы в пользу РФ, уточнили в агентстве.

Адвокат обвиняемого намерен добиваться изменения меры пресечения. Юрист рассчитывает изменить решение суда на домашний арест, констатировали журналисты.

Ранее в Китае вынесли приговор бывшему исполнительному директору компании Yoozoo Games, юристу Сюй Яо. По версии следствия, он отравил своего босса, 39-летнего миллиардера Линь Ци, и еще четырех коллег. Шанхайский суд приговорил его к смертной казни.

До этого жителя Приморья, который убил в разные годы пять человек, приговорили к пожизненному заключению. Изначально фигуранту назначили 25,5 года, однако государственный обвинитель подал апелляцию в связи с мягкостью приговора, она была удовлетворена.