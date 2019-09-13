https://static.news.ru/photo/7c72d4dc-d571-11e9-af23-fa163e074e61_660.jpg Саули Ниинистё и Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Финляндии увеличения инвестиций в возглавляемую им страну.

Обсудили активацию экономического сотрудничества двух стран, особенно в сфере инвестиций, — уточнил глава государства на брифинге после встречи со своим финским коллегой Саули Ниинистё.

Он добавил, что стороны также договорились наращивать военное сотрудничество и развивать диалог между оборонными ведомствами.

Ранее News.ru писал, что глава Украины выразил готовность лично защищать инвестиции в страну. В этом он заверил представителей бизнеса в ходе своего визита в Польшу.

До этого Зеленский заявил, что хотел бы обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом вложения и бизнес между странами. По его словам, он рассчитывает на предметный разговор.