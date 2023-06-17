Украина заявила о непричастности к взрывам на «Северных потоках» Посол Макеев: доказательств причастности Украины к инциденту на «Северных потоках» нет

Фото: Danish Defence/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что в настоящее время доказательств причастности украинцев к атаке на «Северные потоки» нет. Он подчеркнул, что в последнее время появилось много слухов на эту тему, однако все они «очень далеки от реальности». Слова дипломата приводит информационное агентство DPA.

Нет никаких доказательств причастности украинцев, — сказал Макеев.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что ЦРУ летом 2022 года получило информацию о том, что власти Украины намереваются повредить газопроводы «Северный поток». В этой связи за несколько недель до случившегося в последующем инциденте представители американского ведомства пытались оказать давление на Киев и просили отказаться от намеченных планов.

В свою очередь издание Politico написало, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный руководил операцией против «Северного потока». По данным ресурса, диверсия на трубопроводах должна была состояться еще в мае 2022 года.

При этом первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что теракт против «Северных потоков» мог быть совершен только при прямой государственной поддержке. Россия отметает версии о причастности к инциденту неких самоорганизованных украинцев.