Стало известно, когда Канада передаст Киеву 450 дронов SkyRanger Минобороны Украины: Канада летом передаст Киеву 450 беспилотников SkyRanger

Фото: МО Украины

Канада летом начнет передачу Киеву 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger, утверждает Минобороны Украины в своем Telegram-канале. Как сообщается, Киев сообщил партнерам о тяжелой ситуации.

На внеочередном заседании коалиции дронов Украина проинформировала партнеров о ситуации на поле боя и насущных потребностях для отражения атак. По результатам заседания страны подтвердили свой вклад и сделали новые. Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых SkyRanger, — говорится в сообщении.

Гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин ранее заявил что российские специалисты обнаружили в украинских дронах аккумуляторы, которые применяются в марсианской программе NASA. По его словам, это может говорить о том, что ВСУ помогали американские партнеры. Батареи из марсоходов применялись, так как беспилотники планировали задействовать при сильных отрицательных температурах, добавил глава ЦКБР.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал, что Украина наладила массовое производство FPV-дронов при помощи западных союзников. По его словам, управление дронами производится при помощи ноутбука: оператор устанавливает маршрут БПЛА на устройстве и передает все необходимые команды. Прохватилов уточнил, что у российской армии также есть подобные беспилотники и их аналоги, но пока что в меньшем количестве.