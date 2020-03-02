https://static.news.ru/photo/ca346b08-5c8b-11ea-aab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Украинский государственный телеканал «Дом» начал вещание в тестовом режиме на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

«Дом» будет вещать на базе телеканала UATV. Новый госканал запустили 1 марта.

Главная цель нашего канала — это возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня наших граждан, которые живут на неподконтрольных территориях, — рассказала и. о. генерального директора телеканала UATV Юлия Островская.

По словам заместителя руководителя офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, «Дом» будет транслировать самые интересные развлекательные фильмы и передачи, а также начнёт производство собственных новостей, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, украинский телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, снял семь многосерийных мелодрам только на русском языке. Как объяснила продюсер сериалов и фильмов канала Алёна Еремеева, на официальном языке страны шоу смотрятся не так удачно.