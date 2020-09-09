Украина запустила чат-бот для крымчан

На Украине запустили чат-бот для жителей Крыма, благодаря которому они смогут получить ответы на вопросы об оформлении документов и порядке пресечения контрольно-пропускных пунктов.
Как
Чат-бот планируется разместить на сайтах профильных государственных органов и общественных организаций. В настоящее время уже действует электронная очередь для подачи документов на получение биометрического паспорта или ID-карты гражданина Украины, а также на регистрацию брака, онлайн-нотариата, документов на проезд в Крым для иностранцев.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал ещё одно предложение по Крыму. На этот раз он предложил сделать полуостров внутренней и внешней проблемой для РФ, «то есть стать лучше России и держаться настоящих друзей», которые разделяют с Украиной общие ценности и общее будущее, писал NEWS.ru.
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