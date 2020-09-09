Украина запустила чат-бот для крымчан

https://static.news.ru/photo/b2442026-f293-11ea-8349-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На Украине запустили чат-бот для жителей Крыма, благодаря которому они смогут получить ответы на вопросы об оформлении документов и порядке пресечения контрольно-пропускных пунктов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса украинского президента, CrimeaIsUAbot позволяет получить круглосуточную консультацию по оформлению паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении и смерти на территории Крыма.

Чат-бот планируется разместить на сайтах профильных государственных органов и общественных организаций. В настоящее время уже действует электронная очередь для подачи документов на получение биометрического паспорта или ID-карты гражданина Украины, а также на регистрацию брака, онлайн-нотариата, документов на проезд в Крым для иностранцев.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал ещё одно предложение по Крыму. На этот раз он предложил сделать полуостров внутренней и внешней проблемой для РФ, «то есть стать лучше России и держаться настоящих друзей», которые разделяют с Украиной общие ценности и общее будущее, писал NEWS.ru.