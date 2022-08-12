Украина запросила у США боеприпасы для HIMARS, гаубицы и беспилотники

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Киев запросил у Вашингтона боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО), гаубицы М777 и беспилотные летательные аппараты, рассказала в интервью агентству Bloomberg посол Украины в США Оксана Макарова. Она подчеркнула, что поставки американского оружия имеют решающее значение.

Дипломат добавила, что, помимо перечисленных систем вооружения, ВСУ нуждается в еще более дальнобойных.

Не потому, что нам нужно обстреливать территорию России, а просто потому, что нам нужно достигать любой точки на нашей территории, — пояснила Макарова.

По ее словам, в Пентагоне знают, что именно необходимо украинской армии.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, которые поставляются на Украину из США, совершено бесполезны в бою, а больше подходят для «показательных парадов». Кроме того, их боевая ценность снижается и сомнительной подготовкой украинских солдат в обращении с этим оружием. При этом эксперт отметил, что российские военные нашли дешевый и эффективный способ противостоять этим комплексам.

Попавший в плен полковник ВСУ Владимир Баранюк также раскритиковал Javelin. По его словам, в бою они себя никак не зарекомендовали, а солдаты не понимали, как именно с ними обращаться.