Украина запросила экстренную встречу по финансированию Bloomberg: Шмыгаль попросил доноров о срочной встрече по финансированию Украины

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с донорами Киева в январе для обсуждения выделения финансирования, передает Bloomberg. Причиной для встречи названа «крайне высокая неопределенность» в бюджетных вопросах страны в начале 2024 года.

В письме Шмыгаля отмечается, что для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы Киев получил достаточное, немедленное и предсказуемое финансирование с января 2024 года. По словам Шмыгаля, затруднительно обсуждать программы восстановления, когда не обеспечены жизненно важные приоритеты на предстоящий год. Он отметил, что отсутствие финансирования на социальные нужды невозможно отложить до марта.

Агентство также отмечает, что в обращении к межведомственной координационной платформе доноров для Украины Шмыгаль выразил тревогу относительно финансового состояния страны. Пока неизвестно, отреагировали ли как-то доноры на данное письмо.

Ранее Шмыгаль сообщил о выделении Всемирным банком пакета финансовой помощи Киеву в размере порядка $1,3 млрд. По его словам, наибольшую долю средств направили власти Японии. Шмыгаль заявил, что эти деньги в том числе пойдут на выплаты зарплат учителям, поддержку переселенцев и другие расходы госбюджета.