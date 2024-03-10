Украина запросила больше денег у двух государств FT: Украина ведет переговоры с Канадой и Японией о дополнительном финансировании

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Украина ведет переговоры со странами «Большой семерки», особенно с Канадой и Японией, о выделении дополнительных средств финансирования, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу. Отмечается, что Киев идет на этот шаг, поскольку Конгресс США не может согласовать новый пакет помощи.

Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой, — рассказала Пидласа.

В начале февраля агентство Bloomberg сообщило, что G7 и Евросоюз обсуждают возможность использования замороженных активов России в качестве залога для финансирования Украины. План предусматривает трату более $250 млрд активов российского ЦБ. Члены организаций считают, что любое урегулирование конфликта приведет к тому, что Россия возместит Украине ущерб. А в случае отказа ей могут быть предъявлены претензии по замороженным активам.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского союза согласовали документы, необходимые для предоставления Украине помощи в размере €50 млрд. Теперь проект должен быть одобрен Европарламентом. Ожидается, что поставки для ВСУ начнутся в марте. Программа рассчитана на ближайшие три года, в среднем ее размер составляет €12,5 млрд в год, что означает сокращение бюджетного финансирования Украины в 1,5 раза.