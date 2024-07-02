Украина запросила аварийную помощь в энергетике у трех стран Украина запросила аварийную помощь у Польши и Словакии на фоне энергокризиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина запросила аварийную помощь в сфере энергетики у Польши, Венгрии и Словакии, говорится в опубликованном в Telegram-канале компании «Укрэнерго» сообщении. По данным компании, без энергопитания в стране остается 491 населенный пункт.

В вечерние часы для уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов в энергосистеме Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши, Словакии, — сказано в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что помимо ударов новые случаи обесточивания связаны с высокой температурой и ее воздействием на линии электропередачи и высоковольтное оборудование.

Ранее директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко рассказал, что из-за дефицита в энергосистеме Украины в зимнее время света может не быть по 12 часов в сутки. Он уточнил, что это самый базовый прогноз. В процентном соотношении дефицит для потребителей составит порядка 50 пунктов. Не исключено, что в целом ситуация может быть хуже. Глава компании уточнил, что прогнозы окажутся более негативными, если не удастся восстановить разрушенные мощности и договориться об импорте с союзниками.