Власти Украины внесли поправки в закон о СМИ. Согласно обновлённому документу, украинским медиаресурсам будет запрещено упоминать и цитировать российских чиновников и президента Владимира Путина.
Также закон ограничивает трансляции выступлений российских депутатов. Запрещено и распространение «недостоверных материалов о вооруженной агрессии».
Это может привести к тому, что объективное освещение ситуации станет невозможным, передаёт издание
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Гордон призвал Украину отделиться от Крыма и Донбасса. Журналист подчеркнул, что регионы вскоре сами вернуться обратно.
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