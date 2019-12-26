https://static.news.ru/photo/34b2f51c-27da-11ea-8c2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Украины внесли поправки в закон о СМИ. Согласно обновлённому документу, украинским медиаресурсам будет запрещено упоминать и цитировать российских чиновников и президента Владимира Путина.

Также закон ограничивает трансляции выступлений российских депутатов. Запрещено и распространение «недостоверных материалов о вооруженной агрессии».

Это может привести к тому, что объективное освещение ситуации станет невозможным, передаёт издание «Страна.ua» .

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Гордон призвал Украину отделиться от Крыма и Донбасса. Журналист подчеркнул, что регионы вскоре сами вернуться обратно.