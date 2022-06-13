Украина запретила экспорт угля, мазута и газа Правительство Украины запретило экспортировать за рубеж добытые в стране уголь, мазут и газ

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Власти Украины запретили экспорт за рубеж добытых на территории государства угля, мазута и газа. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет РБК. В постановлении говорится, что объем квот на энергоносители, разрешенные к вывозу в 2022 году, снижены до нуля.

Внести изменения в приложение 1 к постановлению кабинета министров Украины от 29 декабря 2021 года № 1424 «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год, — сказано в постановлении кабмина.

Сообщается, что документ был подписан 10 июня и вступает в силу со дня публикации.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна на фоне подготовки к новому отопительному сезону откажется от экспорта газа и угля. По его словам, на совещании с правительством было принято решение создать штаб по подготовке к зиме. Глава государства добавил, что Киев в ближайшее время проработает вопрос закупки недостающих энергоресурсов. При этом он назвал предстоящий холодный сезон «самым сложным за все годы независимости».