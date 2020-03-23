https://static.news.ru/photo/9b7b9e10-6d1d-11ea-b13e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, правительство страны запретило экспорт этилового спирта.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Соответствующие ограничения введены до 1 июня.

Ранее, как писал NEWS.ru, застрявшие в Доминикане украинцы, которые не смогли вовремя вылететь домой из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса, выдвинули требование к президенту Владимиру Зеленскому. Они призвали украинского лидера вывезти их домой президентским бортом.

Согласно последним данным, число заразившихся в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.