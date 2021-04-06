Украина закупила вакцину от Pfizer

https://static.news.ru/photo/aefb97e6-96f8-11eb-a235-96000091f725_660.jpg Фото: Andrea Ronchini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти заключили контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от коронавируса, рассказал президент страны Владимир Зеленский.

Он рассказал, что добиться такого результата было трудно. В решении вопроса помог глава компании Альберт Бурла.

Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев — мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой — у меня с ним был разговор 8 февраля — он пообещал, что сделает всё возможное и невозможное. И сделал это, — поделился глава государства.

Переговорами с производителем занимался глава офиса президента Андрей Ермак. Политик поблагодарил Бурлу и его коллег за «поддержку украинского народа в это трудное время».

Киев планирует продолжить сотрудничество с Pfizer, говорится на сайте украинского лидера.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Сейчас граждан прививают препаратом Oxford/AstraZeneca, поставляемым из Индии, а также китайской CoronaVac. Российскую вакцину «Спутник V» Киев регистрировать отказался, писал NEWS.ru.