Украина закупила вакцину от Pfizer

Украинские власти заключили контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от коронавируса, рассказал президент страны Владимир Зеленский.
Он рассказал, что добиться такого результата было трудно. В решении вопроса помог глава компании Альберт Бурла.
Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев — мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой — у меня с ним был разговор 8 февраля — он пообещал, что сделает всё возможное и невозможное. И сделал это, — поделился глава государства.
Переговорами с производителем занимался глава офиса президента Андрей Ермак. Политик поблагодарил Бурлу и его коллег за «поддержку украинского народа в это трудное время».
Киев планирует продолжить сотрудничество с Pfizer,
Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Сейчас граждан прививают препаратом Oxford/AstraZeneca, поставляемым из Индии, а также китайской CoronaVac. Российскую вакцину «Спутник V» Киев регистрировать отказался, писал NEWS.ru.