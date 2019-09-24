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Украина сможет вернуть Крым и самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, если станет успешным государством. В таком случае она будет притягивать мятежные и отколовшиеся территории словно магнит, уверен спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Видя украинское процветание, люди снова захотят стать частью прежней страны, отметил политик. Это означает терпение, взвешенность действий, и это означает <...> невозможность военного пути возвращения территорий, — заявил Волкер в...