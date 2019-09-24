Украинские военные заключили контракт на поставку вооружения с чешской компанией Excalibur Army Spol.SRO. ВСУ приобрели у Чехии партию из 16 122-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика».
Общая стоимость партии, в которую, помимо гаубиц, вошли две башни с орудиями 2А31, составила $1,56 млн, передаёт
Ранее News.ru писал, что артиллеристы Западного военного округа провели боевые стрельбы из 240-мм самоходных миномётов «Тюльпан» артиллерии резерва Верховного Главнокомандования. Учения прошли в Тамбовской области.