Украина закрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией

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Украина временно закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Белоруссией. Согласно распоряжению украинского правительства, его работа приостановлена до 3 марта, сообщается в Telegram-канале Пограничного комитете Белоруссии.

По официальной информации, поступившей от украинской стороны в адрес Госпогранкомитета, согласно распоряжению кабинета министров Украины с 00:00 24 февраля погранпереход Вильча (с белорусской стороны — Александровка) закрыт до 3 марта, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время действуют автодорожные пункты пропуска Мокраны (Доманово), Комарин (Славутич), Новая Гута (Новые Ярыловичи) и Веселовка (Сеньковка).

Ранее погранслужба Украины заявила, что российские войска атаковали границу с Белоруссией при поддержке армии РБ. Там добавили, что на их подразделения, наряды и пункты пропуска ведутся атаки «с применением артиллерии, тяжёлой техники и стрелкового оружия».

Президент России Владимир Путин принял решение о военной спецоперации по защите Донбасса. Об этом он объявил в обращении к россиянам 24 февраля.

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения. Он также призвал западные страны закрыть своё воздушное пространство и ввести «немедленные санкции» против России.