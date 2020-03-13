https://static.news.ru/photo/df05113c-6568-11ea-9cf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об ужесточении мер против распространения коронавируса. Страна закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта.

Также прекратят работу все пункты пропуска пассажирского сообщения, сказал глава государства в видеообращении, опубликованном в Facebook. Запрет будет действовать в течение двух недель, затем вопрос рассмотрят повторно.

Иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины: ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни любыми другими способами, — подчеркнул он.

Граждане других государств с правом на проживание в стране, представители дипмиссий и официальных международных организаций получат возможность пройти границу.

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 141 401 человек, умер 5371, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 11 новых случаев заражения. На данный момент есть данные о 51 заболевшем COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.