https://static.news.ru/photo/bdc003f8-63a9-11ea-bb02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в стране. По его словам, 11 марта принято решение о прекращении авиасообщения с Италией.

В настоящий момент авиакомпании начали закрывать рейсы, передаёт ТАСС. Политик отметил, что это временное решение.

Сегодня, действительно, было решение и авиакомпании уже приступили к его реализации — это фактически отмена авиасообщения с Италией, пока, — сказал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, из-за угрозы коронавируса решение о закрытии на карантин детских садов, школ и высших учебных заведений приняли власти Киева.

Число умерших от коронавирусной инфекции в Италии достигло 631 к 10 марта. Только за последние сутки COVID-2019 и связанные с ним осложнения унесли жизни 168 человек.

В России с начала распространения инфекции коронавирус был выявлен у 20 человек. В Москве COVID-19 заразились 8 человек, в Казани и Липецке — по 3, в Забайкальском крае, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде — по 1.