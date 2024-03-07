Украина захотела превратить Мариуполь в подобие худшего города Британии Daily Star: Киев может отстроить Мариуполь по примеру британского Халла

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Мариуполь может быть заново отстроен по примеру британского портового города Халл в восточном Йоркшире, разрушенного во времена ВОВ, заявил профессор Николай Трофименко из Мариупольского государственного университета, передает Daily Star. Отмечается, что Халл считается одним из худших мест для проживания в Великобритании.

По мнению профессора, история города и его трансформация после полного уничтожения может стать отличным примером для Мариуполя. Он отметил, что даже карты городов похожи, у них схожий промышленный характер. Также Трофименко уточнил, что украинская сторона перенимает опыт британцев не только в строительстве, но и в вариантах психологической помощи жителям, столкнувшимся с боевыми действиями. Однако ученый выразил уверенность в том, что далеко не все уехавшие из Мариуполя украинцы вернутся туда.

Ранее стало известно о планах увеличить планы по строительству школ и детских садов в Мариуполе, куда возвращается больше людей, чем предполагалось ранее. Город на открытие одного из новых детских садов посетил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он рассказал, что все потребности населения в социальной инфраструктуре будут удовлетворены.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что Мариуполь оказался в числе городов, наиболее пострадавших в результате боевых действий. На восстановление города, по его словам, потребуется более 176 млрд рублей.