Украина захотела построить военную экономику из-за непостоянства Запада FT: власти Украины планируют построить военную экономику по примеру Израиля

Фото: МО Украины

Правительство Украины рассматривает возможность создания военной экономики в стране по примеру Израиля, заявил корреспондент издания Financial Times Алекс Рассел. По его словам, к этому Украину подтолкнуло непостоянство помощи со стороны западных держав. Новая украинская экономика будет ориентироваться преимущественно на оборону и развитие военных технологий.

План игры состоит в том, чтобы создать военную экономику, ориентированную на оборону и технологии, по модели Израиля, — отметил Рассел.

Журналист подчеркивает, что Киев опасается возможного сокращения объема финансовой помощи от США и других стран Запада, а также замедления поставок вооружений. Ожидается, что это произойдет в том случае, если на выборах президента Соединенных Штатов победит республиканец Дональд Трамп.

В то же время американские политики сомневаются, что Украине удастся добиться успеха. По словам сенатора-демократа Криса Мерфи, представляющего штат Коннектикут в Конгрессе США, украинская армия сможет продержаться лишь до февраля 2024 года. Это обусловлено тем, что ВСУ столкнулись с серьезным дефицитом боеприпасов, которых хватит только на «ближайшие недели».