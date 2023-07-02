Украина захотела получить от Запада военные корабли Командующий ВВС Украины Неижпапа: Киев хочет получить от Запада корабли сроком службы 10-15 лет

Фото: Petty Officer 2nd Class Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина надеется получить от своих западных партнеров военные корабли, которые прослужат ей не менее 10 лет, заявил командующий ВВС страны вице-адмирал Алексей Неижпапа, слова которого приводит ресурс украинского Минобороны АрмияInform. По его словам, такая помощь позволит Украине стать «морским государством, а не государством у моря».

Я, как командующий, конечно, многого ожидаю (от западных партнеров — NEWS.ru) и хотел бы иметь больше современных кораблей... <...> есть планы на получение некоторых кораблей, которые имеют мощности и потенциал и способны служить в военно-морских силах еще 10-15 лет на высоком техническом уровне, — сказал Неижпапа.

Он добавил, что украинскому флоту для развития нужна и другая военная техника. Речь, в частности, идет о самолетах и вертолетах, которые будут оказывать поддержку морской пехоте. Все это Киев также рассчитывает получит от Запада.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на недостаток военной помощи от запада. По его словам, если бы у ВСУ была запрошенная Киевом прежде артиллерия, то на поле боя процессы развивались бы быстрее.

Ранее американские СМИ сообщили, что США близки к одобрению поставки Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, способных переломить ход конфликта с Россией. По их данным, вопрос передачи Киеву этих ракет большой дальности сейчас обсуждается на самом высоком уровне.