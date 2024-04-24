Украина заблокировала сотни YouTube-каналов и готовится усилить цензуру СНБО Украины сообщил о блокировке 200 каналов на YouTube

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На территории Украины по запросу спецслужб заблокировано 200 каналов на видеоплатформе YouTube, после одобрения нового закона о цензуре в Сети их количество увеличится, заявил глава центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Он также уточнил, что законопроект касается не только YouTube, но и Telegram с TikTok.

Коваленко подчеркнул, что документ разрабатывался с конца марта при совместном участии СНБО, Службы безопасности Украины и Верховной рады. На его основе будет определена степень ответственности за распространение нежелательной информации и уполномоченные органы.

Для YouTube или TikTok это будет аргументом, почему на Украине нужно заблокировать такие ресурсы, как уже заблокированный канал [журналистки] Дианы Панченко, — уточнил он.

Доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам «Яндекса» и Mail.Ru на Украине заблокирован еще по указу президента страны Петра Порошенко. Такие меры он принял в рамках процесса расширения антироссийских санкций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России не планируется введение административной или уголовной ответственности за использование сервисов VPN. По его словам, правоохранительные органы и профильные ведомства продолжат борьбу с обходом блокировок.