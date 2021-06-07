Украина является аутсайдером в Европе по доступности газа для населения

https://static.news.ru/photo/a70a8374-c710-11eb-8092-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Доступность газа для населения среди стран Европы оказалась лучшей в Люксембурге, Казахстане и России, аутсайдерам рейтинга стали Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного РИА Новости.

В исследовании доступность газа для конечного потребителя определялась уровнем дохода граждан. Выяснилось, сколько голубого топлива могут приобрести на свои средние зарплаты европейцы. В Люксембурге жителям хватит денег на покупку в месяц 9,1 тысячи кубометров газа.

В этой стране относительно невысокие цены на газ, при этом средняя зарплата — одна из самых высоких в Европе, — пояснили авторы исследования.

В топ-3 вошли также Казахстан (7,5 тысячи кубометров) и Россия (6,8 тысячи). Украина (1,1 тысячи) замкнула рейтинг.

Цены на газ на Украине по европейским меркам не самые высокие, однако при этом в стране очень низкий уровень зарплат, — указано в исследовании.

Также на дне рейтинга оказались Молдавия и Босния и Герцеговина. Жители этих республик могут купить в месяц на свою зарплату менее 1,4 тысячи кубометров газа.

Ранее стало известно, что социальная газификация не потребует дополнительного финансирования, так как она будет профинансирована операторами газоснабжения. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, это будут собственные средства ГРО и «Газпрома», а также тех компаний, которые тоже занимаются этим.