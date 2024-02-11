Украина экспортировала миллионы тонн грузов после срыва зерновой сделки Кубраков: Украина экспортировала 22 млн тонн грузов по коридорам в Черном море

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Глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что после открытия Украиной в августе 2023 года временных маршрутов для судов в Черном море было перевезено свыше 22 млн тонн грузов. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он уточнил, что за полгода по этим коридорам прошли порядка 700 судов.

Более 22 млн т грузов разной номенклатуры экспортировано с начала работы временного коридора в Черном море, который в мире называют «украинский коридор». С августа им воспользовались более 700 судов, — заявил он.

Об открытии временных коридоров для судов в Черном море Киев объявил 10 августа прошлого года. Это произошло после того, как основной зерновой коридор был закрыт в связи с прекращением действия зерновой сделки после выхода из нее России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обязательства, взятые на себя странами Запада в рамках зерновой сделки, так и не были выполнены. По его словам, речь идет об условиях, выдвинутых РФ. Песков подчеркнул, что никаких обсуждений насчет возобновления действия сделки не ведется. Заключение новых соглашений также не планируется.

При этом генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что во всемирной организации не видят смысла в восстановлении зерновой сделки в ее изначальном виде. По его словам, специалисты ООН рассматривают новые формы соглашения.