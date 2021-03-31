Украина выступает за секретные переговоры по Донбассу

https://static.news.ru/photo/8bbdbd72-9248-11eb-a2b4-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun /Global Look Press

Украинские власти настаивают на режиме секретности на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов после очередного заседания.

Киевская делегация, по его словам, придерживается своей «традиции» прямо не отвечать на вопросы и избегать признания очевидных событий, которые произошли в результате действий украинской стороны.

При этом Киев продолжает скрывать свою истинную позицию от граждан Украины и настаивает на режиме секретности переговоров, — цитирует Грызлова ТАСС.

Политик отметил, что репутация Украины в переговорном процессе «близка к нулю». Он напомнил, что ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали урегулирование конфликта на Украине. По итогам переговоров политики пришли к выводу, что Киеву, Донецку и Луганску следует сначала согласовать условия по мирному сосуществованию Донбасса и Украины после урегулирования конфликта.

Представитель России в контактной группе подчеркнул, что диалог о мирном статусе Донбасса с 9 марта 2015 года так и не был начат.

Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах, — отметил Грызлов.

Как писал NEWS.ru, в Киеве отреагировали на переговоры Путина, Меркель и Макрона. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель убеждена, что онлайн-встреча политиков не означает, что «какие-либо важные решения» по Донбассу будут приняты без учёта позиции Киева. По её словам, обсуждение ситуации на юго-востоке Украины подтверждает только то, что эта повестка до сих пор актуальна в Европе.