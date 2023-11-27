Украина вышла из соглашения стран СНГ о соцгарантиях военным пенсионерам

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Украина вышла из соглашения между странами — участницами СНГ о социальных и правовых гарантиях военным пенсионерам и членам их семей, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский. Также Киев вышел из дополнительного протокола к этому соглашению, сообщается на сайте украинского президента.

Выйти из соглашения между государствами — участниками Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, принятого 14 февраля 1992 года в г. Минске, — говорится в документе.

Ранее Украина уже расторгла ряд заключенных соглашений с РФ и СНГ. Так, в начале ноября Киев в одностороннем порядке вышел из соглашения с Россией и Белоруссией о сотрудничестве в борьбе с экономическими преступлениями. Также Киев согласовал выход страны из соглашения о сотрудничестве в сохранении и использовании генетических ресурсов культурных растений стран — участниц СНГ.

В июле в Раде объявили о выходе Украины из соглашения с Россией от 18 октября 2011 года о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на границе двух стран. Решение коснулось также белорусской стороны соглашения.

Глава первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Микаэл Агасандян заявлял, что Украина расторгла десятки соглашений, действовавших в рамках Содружества Независимых Государств, однако выйти из состава организации не смогла. По его словам, с юридической точки зрения Киев все еще остается участником содружества.